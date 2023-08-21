عزاء الفنان أحمد الشوكي بالجيزة غدا

تستقبل أسرة الفنان الراحل أحمد الشوكي، عزائه غدا، بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

أحمد الشوكي توفى الجمعة الماضية

كتب حسام عزت، مدير أعمال الفنان الراحل في منشور عبر فيسبوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان أحمد الشوكي غدا الثلاثاء، بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم».

كان الفنان حكيم، نعى زميله الفنان الراحل أحمد الشوكي، الذي وافته المنية يوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض، وشيع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة المنيا.

حكيم عن الشوكي: لم تنقطع علاقتنا

ونشر حكيم صورة للفنان الراحل أحمد الشوكي عبر «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل أغلى الناس أحمد الشوكي، الفنان الإنسان، عشرة عمري الذي لم تنقطع علاقتنا منذ انطلاقتنا سويا في المنيا.. لن أنساك، وستظل ذكرياتنا الجميلة محفورة بداخلي».