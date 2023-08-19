بني مزار بالمنيا.. هنا يرقد جثمان المطرب أحمد الشوكي

هنا مركز بني مزار، حيث ولد ونشأ الفنان الراحل أحمد الشوكي، إذ ظل يُمتع الشباب بأغانيه، حتى وفاته ودفنه في نفس المكان الذي خرج منه قاصدا الفن في قاهرة المعز قبل نحو 25 عاما.

ورحل الفنان أحمد الشوكي عن عالمنا أمس الجمعة، وحرص عدد من الأقارب والأصدقاء على قراءة القرآن الكريم أمام مقابر العائلة في مدينة بني مزار في شمال المنيا، بعد انتهاء العزاء.

أهالي بني مزار يودعون الفنان أحمد الشوكي

وقال محمد عبد النعيم، من أبناء مدينة بني مزار، وجيران المطرب الراحل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان أحمد الشوكي نشأ وترعرع في مدينة بني مزار، وكان يزورها بين الحين والآخر، وكان يتمتع بالطيبة والتواضع والأخلاق الكريمة، وفي الأعياد يحضر إلى المدينة بشكل منتظم لقضاء المناسبات السعيدة مع أسرته.

نجوم فن من أبناء مركز بني مزار

وشهد مركز بني مزار قبل نحو 15 عاما، مشهدا مماثلا، حينما توفى الفنان علاء ولي الدين نجم الكوميديا الشهير، وهو أيضا من أبناء مدينة بني مزار بالمنيا، كما يضم المركز عددا من نجوم الفن منهم الفنان هاني رمزي، والفنان حسين أبو حجاج، والأخير لازال يقيم في مدينة بني مزار حيث يملك محلا لإصلاح إطارات السيارات.