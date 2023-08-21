عالم بالأزهر: ماينفعش الأب ينادي ابنه بـ«ياولد».. لازم يكون فيه حنان واحترام

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من الضروري محاورة الآباء لأبنائهم وفتح باب نقاش معهم، موضحا أنه «مهم تكلم ابنك وتسمعه بلاش تقوله كلمة فيها انتقاص منه.. بلاش تقوله يا ولد على سبيل المثال، بل لابد يكون في حنان ورفق في المعاملة اقتداء بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم».

سلامة: علموا أولادكم الاحترام في المعاملة

وأضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين: أنَّه «مفيش حد في القرآن نادى على ابنه باسمه مجرد. لا.. لكن تجدهم كلهم قالوا (يا بني)، أي من المهم الحفاظ على علاقة الأخوات ببعضهم البعض حتى لا يكون هناك تدخلا من الشيطان لزرع العداوة بينهم».

علاقة الإنسان بالشيطان

وتابع العالم الأزهري، بأنه لابد أن نعلم علاقة الأبناء مع محيطهم، ومن يوسوس لهم من شياطين وخلافه، «بعض الآباء بيرتكبوا جريمة تجاه أبنائهم، في إنهم بيقولوا لهم إن الشيطان كائن مخيف من الصغر، وبيقولوا لهم ناموا عشان العفريت هيجي»، مشيرًا إلى أنه لابد أن نعلم الأبناء إن الشيطان ليس له على الإنسان سلطان، وإنه فقط يحاول العداوة بينك وبين الناس.