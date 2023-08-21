رفعت سيد أحمد يكشف عن تهديده من مكتب إرشاد الإخوان بعد مقاله «عدى النهار»

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ حادث مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، قبل 7 أيام من ثورة 30 يونيو 2013، كان له دلالات مخيفة، موضحًا: «حدثت أيضا عشرات الحرائق للكنائس في مصر، ومن ثم، فقد كان هناك رفض للآخر الديني والسياسي، واستخدام لغة ومناهج وأساليب الإقصاء ضده، وصولا إلى الصدام مع الناس ومؤسسات الدولة، أي أن صدام الإخوان كان مع تاريخ ومجتمع».

حكاية مقال «عدى النهار»

وأضاف الباحث، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ خروج الناس في 30 يونيو، كان رفضا لمخططات الإخوان، إذ كانوا يريدون البقاء في الحكم على الأقل 500 سنة يحكمون دون تداول للسلطة، مشيرًا إلى أنه تناول هذا الأمر وكتب مقالا بعنوان «عدى النهار» في أبريل 2013.

تهديد مباشر من مكتب الإرشاد

وتابع الكاتب والباحث: «في مقال عدى النهار، كنت أسقط قصيدة الراحل المبدع عبدالرحمن الأبنودي، التي صاغها عشية حرب 1967، وقلت إن الإخوان هم المغربية، وأن الشعب سيخرج منه نهار ونور قريبا، وكان ذلك إحساس مثقف وإنسان وواحد من الناس، مؤكدا أن مكتب الإرشاد اتصل به ليلا ليهدده، وقال لنا مدير مكتب المرشد في الليلة ذاتها «إحنا قاعدين 500 سنة على الأقل.. إنت راجل تعيش في برج عاجي، وكل ما تقوله تُرهات».