حكيم يحتفل بنجاح حفله في مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

احتفل النجم حكيم بنجاح حفله الغنائي الكبير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام على أرض مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

حكيم يروج لمدينة العلمين الجديدة

ونشر حكيم فيديو يتضمن أهم لقطات وفقرات حفله الذي أحياه في العلمين وحضره عدد وافر من جمهوره المصري والعربي وسط تفاعلهم الكبير عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حكيم يصعد لحفله على نغمات «السلامو عليكو»

الفنان حكيم قدم خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياته؛ منها ولا واحد ولا مية وافرض مثلا وحبايبنا والسلامو عليكو وقاسي وهبوسوه كما قام بتوزيع تيشرتات عليها توقيعه للجمهور.

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو.