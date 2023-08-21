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حكيم لـ«الوطن»: أغنيتي الجاية بعنوان «واحد بس».. وألبومي مفاجأة

كتب:

محمود الرفاعى
08:23 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
حكيم مع الزميل محمود الرفاعي

حكيم مع الزميل محمود الرفاعي

قال الفنان حكيم خلال مقابلته مع تليفزيون «الوطن»، إن ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «الكبير» سيتضمن عددًا كبيرًا من الأغنيات المهمة والجديدة، التي ستكون مفاجأة.

حكيم: ألبومي مليء بالمفاجآت

وأوضح حكيم خلال المقابلة، أن الألبوم سيتضمن 10 أغنيات طرح منها حتى الآن 3 أغنيات، هي: «حبايبنا، ومدلعة، وسيبه»، مشيرًا إلى أن أغنيته المقبلة ستكون بعنوان «واحد بس».

وشدد على أن المفاجآت ستكون متتالية خلال الفترة المقبلة، من خلال أغنياته الجديدة.

حكيم يشارك في مهرجان العلمين

وأحيا الفنان حكيم مؤخرا ليلة ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

وبدأ الحفل بأغنية «السلام عليكو»، التي تفاعل معها الحاضرون بصورة رائعة، وظلوا يرددون كلماتها طيلة عزفها، وأعقبها بكلمة للجمهور، قال فيها «السلام عليكم، منورين الدنيا كلها، أتمنى تكونوا مبسوطين معانا، ونقول العالم علمين، العالم كله بيتكلم عن مهرجان العلمين، صباحكم زي الفل».

ومن المقرر أن يسافر حكيم خلال الفترة المقبلة إلى أستراليا، من أجل جولة غنائية هناك.

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