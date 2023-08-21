رفعت سيد أحمد يستعرض تاريخ الإخوان الدموي: البداية من صراع «البنا والسكري»

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن الجماعة بدأت ممارسة العنف في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي، موضحًا: «بعض الأعمال التي يبدو ظاهرها خيري ودعوي، باطنها يحمل بذرة العنف ورغبة العنف».

المرشحين للرئاسة

وأضاف أحمد، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بعض المرشحين للرئاسة الآن يريدون عودة الإخوان من خلال بوابة الجمعيات الخيرية، ولكن الإخوان بدأت في منتصف الثلاثينيات العنفَ عبر الجوالة وأنشطة شبابية وأنشأت التنظيم الخاص».

التنظيم الخاص للإخوان

وتابع الكاتب والباحث، بأن الإخوان زعموا أن التنظيم الخاص يستهدف مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ولكن الشاهد طيلة حقبة الأربعينيات أن 90% من ضحايا التنظيم الخاص للإخوان كانوا من المصريين، مثل أحمد ماهر رئيس الوزراء الأسبق والنقراشي باشا وبعض القضاة، وحتى أعضاء الإخوان اختلفوا مع بعض وارتكبوا القتل بحق بعضهم البعض، فهم لا يتورعون عن العنف حتى فيما بينهم، لافتًا إلى أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أن العنف بدأ في الجماعة مع حسن البنا، مؤسس الجماعة، في فترة صراعه مع أحمد السكري، وبعض المؤسسين للجماعة.