10 معلومات عن مدينة أسوان الجديدة بعد طرح الإسكان أراضي بمقدم 25 ألف جنيه

تبدأ وزارة الإسكان طرح مرحلة جديدة من الأراضي على أن يكون التقديم من الثلاثاء المقبل ولمدة شهرين من خلال الحجز الإلكتروني وذلك بالطرح الثالث للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.

طرح أراضي بمدينة أسوان الجديدة

وجاءت مدينة أسوان الجديدة ضمن الفئة المتوسطة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مع مجموعة أخرى من المدن الجديدة تمثلت في (السادات - برج العرب الجديدة - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر الجديدة - غرب قنا الجديدة - أخميم الجديدة).

وترصد الوطن 10معلومات عن مدينة أسوان الجديدة بعد طرح وزارة الإسكان أراضي جديدة ضمن الطرح الثالث.

1. مدينة أسوان الجديدة تعد أكبر توسع عمراني لمدينة أسوان وتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2. تم تصميم المدينة لاستيعاب حوالي 210,000 نسمة وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

3 يتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 850,000 نسمة بحلول عام 2032

4. المدينة تحتوي على منشآت صحية ورياضية وسياحية، وتهدف إلى دمج الحياة المعاصرة مع تراث أسوان القديمة.

5. موقع المدينة يقع على الضفة الغربية لنهر النيل على بعد 12 كيلومترًا من أسوان الحالية.6. مساحة المدينة الإجمالية هي 74,000 فدان، وتنقسم إلى مناطق سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وسياحية.

7. مساحة المرحلة الأولى من المدينة حوالي 22,389 فدان.

8. تم تخصيص 596 فدانًا للخدمات والترفيه والمساحات الخضراء.

9. حجم الاستثمارات في المدينة يبلغ 2.1 مليار جنيه، مع توزيعها على قطاعات مختلفة.

10. المدينة تحتوي على وحدات سكنية تتراوح بين الإسكان المطور والإسكان الاجتماعي، وتم تخصيص أراضي للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية.