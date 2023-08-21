مصرع 4 إثر سقوطهم من أعلى قمة جبل بالمكسيك.. فيديو

لقى 4 مكسيكيين مصرعهم، بعد سقوطهم أمس الأحد أثناء تسلقهم أعلى جبل في البلاد، بحسب مسؤولين في المكسيك، الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

قتلى في جنوب وسط المكسيك

وتسلق الأشخاص الـ4 بحسب موقع «يورو نيوز» الجبل، وكانوا في طريقهم إلى بركان «بيكو دي أوريسابا» الذي يصل ارتفاعه لـ5600 متر في جنوب وسط المكسيك.

تسلق أعلى جبل في البلاد

من جهتها، ذكرت هيئة الحماية المدنية في ولاية بويبلا المكسيكية، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن عملية انتشال الجثث جارية، كما سقط المتسلقون أثناء تسلق المنحدر الجنوبي للجبل، أثناء تحركهم على «بيكو دي أوريسابا» أعلى جبل في المكسيك وأطول بركان في أميركا الشمالية.

وفي إبريل الماضي، حدثت واقعة مشابهة لكن لم تمت المتسلقة المكسيكية، بيرلا تيخيرينا، التي استمرت 32 يوما على قمة الجبل كجزء من تحدٍ جرى في البلاد.

أعلى قمة بركانية في قارة أمريكا الشمالية

وعثرت السلطات على الأشخاص الـ4 مربوطين معا، وسقطوا على ارتفاع أكثر من 5000 متر من على الجبل البركاني «ويكو دي أوريزابا» الذي يعد أعلى قمة بركانية في قارة أمريكا الشمالية وثالث أعلى قمة جبلية فيها، ورابع أعلى قمة بركانية في العالم، وهو يعرف أيضا ببركان سيتلاتبتل، ويوجد جبل «بيكو دي أوريزابا» في المكسيك ويبلغ ارتفاعه 18.491 قدم، فوق مستوى سطح البحر، ويقع في الحزام البركاني الممتد عبرالمكسيك.