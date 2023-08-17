رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 قبل اعتمادها

يترقب طلاب الدبلومات الفنية، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، إتاحة النتيجة عبر موقع رسمي إلكتروني فور اعتمادها رسميًا، وذلك للتيسير على الطلاب.

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس الدور الثاني لجميع الطلاب في الأقسام المختلفة (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويمكن الحصول على النتيجة، من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 من هنا بعد اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مطلع الأسبوع المقبل، وفق تصريحات من مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم.

وسيتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من رصد درجات الطلاب ومراجعة النتيجة وتجهيزها في شكلها النهائي، بعد اعتمادها رسميًا من وزير التعليم، لكافة التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، بنظام الثلاث أو الخمس سنوات.

ويمكن الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال الرابط المذكور أعلاه، وذلك بكتابة رقم الجلوس والنقر على النتيجة عقب اعتمادها رسميًا.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني في 29 يوليو الماضي، وأدى 221 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 191 مادة عملية ومعملية، وانتهت يوم الثلاثاء 8 أغسطس، فيما استمرت الامتحانات العملية حتى يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس.