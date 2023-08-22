«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة 3 موظفين بمدرسة في أسوان

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من كل من مدير مدرسة 25 يناير الابتدائية سابقا، ووكيل ذات المدرسة حاليا، التابعة لإدارة أسوان التعليمية بالدرجة الأولى، ومعلم أول (أ) بذات المدرسة بالدرجة الأولى والثالث رئيس قطاع بإدارة أسوان التعليمية بدرجة كبير، وذلك لإلغاء مجازاتهم.

تأييد حكم أول درجة

وأيدت المحكمة حكم أول درجة، فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة الأولى بخصم شهر من أجرها، والطاعن الثاني بخصم خمسة عشرة يوما من أجره، والطاعن الثالث بخصم شهر من أجره.

وقالت المحكمة، إنهم خلال الفترة من 2-11-2016 وحتى 6-12-2017 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا أعمال وظائفهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها وذلك بأن قامت الطاعنة الأولي:

الطاعنة الأولى

- بجمع مبالغ مالية كتبرعات من تلاميذ المدرسة.

- لم تصدر تعليمات بتدوين التبرعات المشار إليها بدفتر 123 تربية وتعليم ولم تدرج الأصناف المشتراة بدفتر (1 ) مخازن.

- لم تقم بتكليف لجنة شراء من معلمي المدرسة لشراء الأصناف التى تحتاجها المدرسة وأضافتها للمخازن تم صرفها بالطريقة القانونية.

- قامت بنفسها باستلام المبالغ المحصلة من تبرعات التلاميذ والمجمعة من أمناء الفصول والمقدمة من أولياء الأمور والتلاميذ بالمخالفة للتعليمات.

- وافقت على أن يقوم عامل الخدمات المعاونة بالمدرسة بجمع تبرعات أولياء الأمور نظير تسليمهم شهادات نجاح لأبنائهم فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2016/2017 بالمخالفة للتعليمات.

الطاعن الثاني

- قام بالتدخل في أعمال السكرتيرة بالمدرسة وذلك بأن طلب منها سجلات الأنشطة بالمدرسة رغم عدم اختصاصه قانونًا بذلك.

- لم يقم بتقديم مذكرة للمختصين بالإدارة بتواجده تحت رئاسة زوجته (الطاعنة الأولى) بالمخالفة للخطر الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الطاعن الثالث:

- أصدر أمر تكليف للطاعن الثاني وآخرين للعمل كوكلاء بالمدارس المسكنين بها بالنشرة الداخلية التي أصدرها في 3-11-2016 دون موافقة المختصين بالإدارة ورغم وجود زوجة الطاعن برئاسة المدرسة التي سكن بها وكيلاً بالمخالفة للقانون.