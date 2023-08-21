القاهرة الإخبارية: الحكومة الكندية تقرر نشر عناصر من الجيش لمكافحة حرائق الغابات

عرضت نشرة الأخبار المذاعة على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمها الإعلاميتان إيمان الحويزي وداما الكردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحكومة الكندية تقرر نشر عناصر من الجيش لمكافحة حرائق الغابات».

مشاهد لنهاية العالم

وذكر التقرير، أن كندا تشهد نيرانا تأكل كل ما يقع في طريقها والآلاف يفرون من الخوف والذعر، وحرائق ضخمة من الصعب السيطرة عليها، وكأنها مشاهد لنهاية العالم.

الرعب بسبب الحرائق المشتعلة الذي تعيشه الحكومة الكندية دفعها إلى نشر عناصر من قوات الجيش للمساهمة في مواجهة الحرائق بمقاطعة كولومبيا، بعد أن أصدرت السلطات المزيد من أوامر الإجلاء لسكان مقاطعة كولومبيا.

ووصل عدد من طلب المغادرة منهم إلى نحو 35 ألفا، وفي الولايات المتحدة، فإن حجم الدمار في منطقة ماوي صعب أن يوصف بكلمات، وهو ما قاله حاكم ولاية هاواي الذي أعلن استمرار عمليات البحث عن أكثر من 1000 شخص مفقود جراء الحرائق، مشيرًا إلى أن أكثر من 2200 مبنى جرى تدميره وتضرر 500 مبنى آخر بتكلفة تقدر بـ6 مليارات دولار أمريكي.