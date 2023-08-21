عالم مصري يكتشف آلية للعودة من الشيخوخة.. التفاصيل الكاملة

كشف هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري، تفاصيل دراسة جديدة لعالم مصري تكشف عن آلية «العودة من الشيخوخة»، قائلا: «كانت هناك دراسات حديثة أجريت بأن هناك 4 بروتينات، إذا تفاعلت مع الخلايا، تستطيع أن تنقلهم من الخلايا الشائخة أو الشيخوخة إلى الخلايا السليمة».

إعادة الخلايا الشائخة

أضاف «شعبان»، في لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك دراسة أخرى، أشارت إلى أن هناك بروتين يتفاعل مع المادة الوراثية، إذا جرى توقيف عمل هذا البروتين خلال تفاعله مع الجينوم، نستطيع إعادة الخلايا الشائخة لتكون خلايا صحيحة.

وأوضح أن معظم الأبحاث حول هذا الموضوع، تركز العمل على مستوى الخلية، لكن العمل المشترك في نجاح التجربتين السابقتين، بأن التفاعل على مستوى الجين.

تغيير كبير في تنظيم الجينوم

لفت إلى أنه حينما تدخل الخلايا في مرحلة الشيخوخة، يحدث تغيير كبير في تنظيم الجينوم، ما يحدث تغيير ويجعل الخلية تفقد هويتها، ومن ثم فكرة بحثه تهدف لإحداث برمجة للخلية.