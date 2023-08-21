غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين لتنفيذ الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كُلي بطريق الفيوم بالاتجاهين «بالتناوب» وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير، أعلى ميدان الرماية- طريق الفيوم، المقرر إنشاؤه، ليربط بين المنطقة الأثرية «الأهرمات والمتحف المصري الكبير» الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كُلي بطريق الفيوم بالاتجاهين بالتناوب، لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/22 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/8/24

- الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 2023/8/25 وحتى يوم الاثنين الموافق 2023/8/28.

خارطة التحويلات المرورية

وثالت محافظة الجيزة، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينا الى الطريق الذي تم استحداثه «الطريق البديل» ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينا الى الطريق الذى تم استحداثه «الطريق البديل» ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الأرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.