12 نشاطا رياضيا بمهرجان العلمين الجديدة منذ انطلاقه

شهد مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الإثنين، ختام بطولة «الرالي»، إحدى الفعاليات والأنشطة المهمة التي شهدتها مدينة العلمين ضمن فعاليات المهرجان الذي بدأ في 17 أغسطس الحالي، فيما يشارك في البطولة 500 لاعب من مختلف دول العالم والتي بدأت بسباقات سيارات الدفع الرباعي 4 × 4.

الأنشطة والفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين

ووفقاً لتقرير أعده برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «قناة cbc»، فإنَّ مهرجان العلمين الجديدة نجح في ضم 12 نشاطا رياضيا منذ انطلاق فعالياته، ومن بينها أنشطة انتهت فعالياتها مثل بطولة «الجودو» وبطولات أخرى سيشهد انطلاق فعالياتها قريبا مثل «التجديف» وهي من أبرز البطولات القادمة ومن المخطط انطلاقها 24 أغسطس الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

سباق المحركات بمهرجان العلمين الجديدة

ويشار إلى انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في 13 يوليو الماضي، ويواصل فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري، ويضم حفلات غنائية ضخمة وفعاليات فنية متنوعة ومسابقات رياضية دولية كبيرة، واليوم شهد مسابقة ورياضة من نوع خاص وهي مسابقة مصر الدولية لسباقات المحركات.