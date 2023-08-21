فردوس عبدالحميد: مهرجان القاهرة للدراما يدخل السعادة لقلوب الفنانين

أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد عن سعادتها بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى للمهرجان.

فردوس عبدالحميد: تشرفت بحضور الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

وقالت فردوس عبدالحميد لـ«الوطن»: «كان لي الشرف أحضر الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما وكانت دورة مشرفة جدا ومنظمة وفكرة جيدة أنهم كرموا الفنانين الكبار وأيضا أصحاب الأدوار الصغيرة وكان تقليد جميل جدا الحقيقة وأعجبني، بجانب أن الدورة الأولى كانت منظمة وتم تقديمها على أكمل وجه».

وأضافت عبدالحميد: «مهرجان القاهرة للدراما احتفالية جيدة تدخل السعادة على قلوب الفنانين لأنها تشعر الفنان المكرم أنه مقدر من قبل الدولة على فنه وأعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني».

فردوس عبدالحميد: إقامة مهرجان الدراما في العلمين شيء جيد

وتابعت: «جميل جدا اختيار إقامة المهرجان هذا العام في مدينة العلمين الجديدة وشيء جيد دعم هذا المكان الجديد على مستوى السياحة، ويكون مكان جذب للسياح من جميع الدول العربية والأجنبية».