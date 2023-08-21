السعودية تتيح تأشيرة العمرة بمجرد الوصول للقادمين من هذه الدول

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن إعادة فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يتيح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من عدة دول، بدخول أراضيها.

دول مسموح لمواطنيها بدخول السعودية

وأوضحت الوزارة، بحسب منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، أن الدول المسموح لمواطنيها دخول السعودية تشمل دول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والولايات المتحدة الامريكية، وكندا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وكازاخستان، وبروناي، والصين.

شرط لحاملي هذه التأشيرات

وأشارت الوزارة إلى أن مواطني هذه الدول والمسافرين عبر الطيران السعودي، يمكنهم الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة، ويجب على الزوار الحاملين لتأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة «شنجن»، استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة، قبل استخدامها لدخول السعودية.

أمور يجب أخذها في الحسبان

ونوهت وزارة الحج والعمرة إلى عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار، منها ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاماً بدون مرافق، والحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة، وصلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر، وإتمام دفع رسوم التأشيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، عن استمرار ترحيب السعودية بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، مع حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين وأداء العمرة.

تمديد تأشيرة العمرة 90 يوما

وتابع وزير الحج والعمرة: «تم استحداث منصة رقمية وطنية موحدة «نسك» لتسهيل إجراءات القدوم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمديد تأشيرة العمرة إلى 90 يوماً، وتعمل الدولة على تسهيل رحلة الزائرين والمعتمرين القادمين من جمهورية باكستان مع تطوير المواقع الدينية والمعالم التاريخية في ظل توقيع مذكرة تفاهم في مجال خدمات الطيران المدني بين المملكة وباكستان، لتسهيل وصول ضيوف الرحمن».