37 ألف خدمة علاجية قدمتها «مصر الخير» لمرضى الأورام ضمن التحالف الوطني

كشفت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، عن جهود المؤسسة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة إن دور المؤسسة يأتي بالتوازي مع المبادرات الرئاسية والخطة العلاجية لوزارة الصحة، الذي يتضمن إنشاء نظام رعاية صحية مجانيه شاملة يعمل بالتوازي مع النظام الحكومي القائم لتقديم كافة الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع غير القادرين دون أي تمييز الهدف، إذ تنظر المؤسسة لملف الصحة كأحد أهم مدخلات التنمية، باعتبار أن التنمية الاقتصادية لا تتوقف فقط على رأس المال المادي وإنما أيضا رأس المال البشري.

مجهودات مصر الخير

وأضافت «الجوهري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مؤسسة مصر الخير تستهدف رفع العبء المرضي عن المستحقين، خاصة لمن يحتاجون أدوية طبية، لا يستطيعون تحمل تكاليفها.

خدمات علاجية لمرضى الأورام

وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه من بين أدوار المؤسسة، عدم التمييز في اختيار المرضى، والالتزام تجاه المستفيدين طوال رحلة العلاج بأكملها، والتميز المهني والتكنولوجي، والخدمة الطبية عالية الجودة الموجهة بنظام حوكمة رحيم وحاسم وقوي منذ عام 2020. وحتى الآن تم تقديم أكثر من 37,000 خدمة علاجية لمرضى الأورام، وذلك بخلاف توفير المتابعة والفحوصات الشاملة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والهرموني وعلاج ما قبل وبعد عمليات زراعة النخاع لمرضي سرطان الدم.