عضو التحالف الوطني: المتطوعون رأس المال الحقيقي للمؤسسات الأهلية

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الشباب المتطوعين في التحالف رأس المال الحقيقي الذي تمتلكه مؤسسات التحالف، والذراع الفاعل في معادلة التنمية، فضلا عن أن التحالف يمتلك استراتيجية واضحة لبناء وتعزيز قدرات تطوعية وذلك من الاستثمار في العنصر البشري.

تحقيق العديد من المكتسبات الفعلية على أرض الواقع

وأضاف في تصريحات لـ« الوطن» أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تحقيق العديد من المكتسبات الفعلية على أرض الواقع وساهمت في تعزيز مستوى حياة الملايين من المصريين من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك ما حققته من إنجازات في تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم ومياه نظيفة وصرف صحي وسكن لائق وغيرها من الخدمات التي لم تكن على أجندة آلاف القرى المصرية قبل ذلك.

توسيع مظلة التحالف أمام انضمام المزيد من الكيانات الفاعلة

وأوضح أن توصيات الرئيس كان لها بالغ الأثر في شحذ همم أعضاء التحالف وإشادته، وأوصى بضرورة العمل على توسيع مظلة التحالف وفتح الباب أمام انضمام المزيد من الكيانات الفاعلة من أجل العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة لضرورة العمل على مساهمة مؤسسات التحالف في عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب من المجتمع المدني القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وتابع: «الرئيس أوصانا بنشر الوعي العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، وضرورة بذل أقصى الجهود لدعم المزارع من خلال جهود واعية ومبادرات طموحة ترتقي بالزراعة المصرية».