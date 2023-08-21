أمين سر التحالف الوطني: نعمل على تدريب المتطوعين لرفع مستوى قدرتهم

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن رؤية التحالف الوطني للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن في التكامل والتنسيق بين الجمعيات المشاركة، وأن يكون هناك حلولا جذرية وصريحة للمشكلات التي يواجها المجتمع المصري.

مبادرة كتف في كتف

وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات لـ«الوطن» أن المتطوعين في التحالف يتم تقسيمهم على حسب تخصصاتهم وعلى حسب توزيعهم الجفرافي، إذ كانوا هم المكون الرئيسي لمبادرة كتف في كتف والتي انتشرت في جميع محافظات الجمهورية، كذلك كانوا هم المكون الرئيسي لأغلب الجمهور الذي تواجد في استاد القاهرة في احتفالية التي حضرها الرئيس السيسي يوم 17 مارس 2023.

وتابعت: «لدينا برنامج وطني لتدريب وتأهيل المتطوعين في التحالف بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك من أجل رفع مستوى قدرتهم، واستغلال خبرتهم وخلفياتهم الدراسية للاستفادة منها»، موضحا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذي يعتبر من مؤسسي التحالف الوطني للعمل الأهلي هو اتحاد عام مجلس إدارته مكون من الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية وبالتالي هو يمثل جميع محافظات الجمهورية ويمثل عددا كبيرا من الجمعيات داخل مصر.