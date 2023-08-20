عضو التحالف الوطني: نعمل على سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جهود في دعم الفئات الأولى بالرعاية في ملف التعليم، سواء من حيث سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين، أو توفير الكتب والمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية وخلافه، ليس بجديد على التحالف، وسبق للتحالف ومؤسساته المختلفة القيام بهذا الأمر في العام الماضي.

وأضاف «ممدوح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عشرات الآلاف من الأسر استفادت من هذه الخدمات، في إطار رؤية التحالف في مساندة المواطن، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظات المختلفة، على أن يكون هذا الدعم ضمن استراتيجية التحالف في تعزيز الحق في التعليم، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، واستفادتها من التعليم الذي توفره الدولة بالمجان.

تقديم المنح الدراسية للمتفوقين

وأوضح أن مؤسسات التحالف تمتلك رؤية مختلفة، ليس فقط في دعم الفئات الأولى بالرعاية وسداد مصروفات المدارس أو توفير مستلزمات الدراسة من أدوات مكتبية وكتب دراسية، لكن يعمل التحالف على دعم المتفوقين، وتقديم المنح الدراسية والمنح التعليمية للمتفوقين والموهوبين، في العديد من المجالات، وهناك حالات كثيرة من الطلاب المتميزين أعلن التحالف تبنيها، سواء كانوا من المتفوقين في مراحل التعليم أو من أصحاب المواهب المختلفة

وتابع: «التحالف لا يعمل فقط على تقديم دعم مالي أو خاص بالأدوات المكتبية، لكن مؤسسات التحالف تمتلك تجربة عظيمة في تطوير المدارس والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية، سواء عن طريق مؤسسة حياة كريمة أو غيرها، كذلك عمل متطوعي التحالف خلال الفترة الأخيرة على تقديم مجموعة من مجموعات التقوية والدعم لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، تخفيفا على أولياء الأمور من الأعباء، ومساهمة في تحسين مستوى التعليم الطلاب في المحافظات المختلفة».