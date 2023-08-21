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بتروجت تنتهي من تركيب ماكينة الحفر النفقي للخط الرابع لمترو الانفاق

كتب:

مارينا رؤوف
11:21 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
تركيب ماكينة الحفر النفقي

تركيب ماكينة الحفر النفقي

انتهت شركة بتروجت، الذراع التنفيذي لقطاع البترول، من تركيب ماكينة الحفر النفقي (TBM) لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

انتهاء تركيب ماكينة الحفر النفقي

ونشرت صفحة مشغلي الأنفاق الألمانية بالعالم العربي عن هذا الإنجاز، وهنأت فريق العمل بشركة بتروجت وشركة (Herrenknecht) علي «إتمام المهمة بنجاح وتميز».

بداية تنفيذ النفق 

وستبدأ الماكينة في تنفيذ النفق الخاص بمسار خط مترو الأنفاق الرابع، المرحلة الأولى «المساحة - حي الأشجار»، بطول 13.5 كيلومتر، حيث يُعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.