تفاصيل أول بدلة فضاء مصرية.. مشروع 6 طلاب بكلية علوم الملاحة في بني سويف

كشف عدد من خريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، عن تفاصيل نجاحهم في مشروع تخرج عبارة عن بدلة فضاء مصرية، ضمن مشروعات التخرج التي نفذها طلاب الكلية، وأشرفت عليها لجنة التقييم، المكونة من أساتذة متخصصين في المجال من داخل الكلية وخارجها.

6 شباب يثبتون قدرتهم على التحدي

وقال الطالب حسام سعد محمد، خريج كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إنه برفقة 6 من زملائه اختاروا هذا المشروع كنوع من التحدي على قدرة طلاب الكلية على اختراع مثل ذلك المشروعات.

وذكر أنه تعامل مع بدلات فضاء حقيقية، خلال مشاركته في أحد المنح، بوكالة الفضاء الأوروبية، مؤكدا أن المشروع يتضمن النظام الميكانيكي والنظام التكنولوجي، مضيفًا أن المشروع تضمن قياس درجات الحرارة ونبضات القلب، وسبل تخفيض ورفع درجات الحرارة حسب الحاجة، كما تضمن المشروع النسيج الخارجي والداخلي للبدلة.

وذكر أن المشروع عبارة عن نموذج لأول بدلة فضائية مصرية خارجة مركبة الفضاء، ويعد الأول من نوعه داخل كليات جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى تطوير البدلة الفضائية التي تُستخدم خارج مركبة الفضاء.

بدلة الفضاء المصرية تختلف عن البدلة الفضائية الأمريكية

فيما قالت عزة اليمني، خريجة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف، إن كل زميل كان يعمل على تصميم معين في بدلة الفضاء، بهدف الخروج بأفضل تصميم مناسب لرواد الفضاء، مضيفة: «كنت مسئولة عن التحكم في البدلة من خلال نظام أوتوماتيكي، للتحكم في البدلة، سواء من خلال امتصاص الحرارة أـو رفع درجات الحرارة».

وأضافت أن البدلة التي تم تنفيذها تتكون من عدة مكونات تهدف إلى تطوير تلك الأنواع من البدل الفضائية التي تستخدم خارج مركبة الفضاء، مشيرا إلى أن البدلة المصرية التي تم تصنيعها تختلف عن البدلة الفضائية الأمريكية.