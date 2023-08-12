تنسيق ومصروفات كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تُعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، هي الكلية المتخصصة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وتضم أقسام علوم الفضاء والملاحة الفضائية واتصالات الفضاء، وبها برنامجين بنظام الساعات المعتمدة، الأول عام وهو الملاحة الفضائية، والثاني العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة وهو برنامج متميز.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

ومن المتوقع انخفاض محدود للحد الأدنى للقبول بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء مقارنة بالعام الماضي 2022/ 2023، والذي جاء للشعبة العلمية علوم بواقع 350 درجة بنسبة مئوية 85.36%، وبالنسبة للشعبة الرياضية جاء بـ324 درجة بنسبة 79%.

مصروفات كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من الكليات الفريدة بالجامعات المصرية التي لا تتواجد سوى في جامعة واحدة فقط وهي جامعة بني سويف، وتهتم بعلوم الفضاء والملاحة والفلك، وتراوحت مصروفات الكلية للعام ما بين 1200 إلى 1500 جنيه لطلاب الفرقة الأولى.

نظام الدراسة بالكلية

تستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ويُعد دمجًا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

شروط القبول بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تقبل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي بشعبتيه) أو ما يعادلها طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.