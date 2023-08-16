معلومات عن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.. الأقسام ومجالات العمل

تُعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، إذ تستغرق الدراسة بها 5 وتعد دمجًا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

أقسام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

ويوجد داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف 3 أقسام رئيسية بالإضافة إلى برنامجين أحدهما عام وآخر خاص بمصروفات.

1- قسم علوم الفضاء الذي يهتم بتدريس علوم الفضاء الأساسية.

2- قسم الملاحة الفضائية ويهتم بالملاحة في الفضاء، وهو تخصص جديد بالكلية.

3- قسم اتصالات الفضاء.

بالإضافة إلى برنامجين، هما البرنامج العام وهو برنامج الملاحة الفضائية، والبرنامج الخاص بمصروفات، وهو برنامج علوم الفضاء التطبيقية والملاحة.

مجالات العمل لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

يمكن لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراسته، أبرزها:

1 ــ الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

2 ــ هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

3 ــ وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي.

4 ــ الملاحة البحرية والجوية.

5 ــ هيئة الطيران المدني.

6 ــ الجامعات ومراكز البحث العلمي.

7 ــ المطارات و قسم علوم الفضاء.

8 ــ برنامج الفضاء المصري ووكالة الفضاء المصرية.

9 ــ المركز القومي للبحوث.

10 ــ شركات البترول ومصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية، مصانع الإلكترونيات، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية.

11 ــ جميع شركات المحمول.