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القبض على 4 متهمين بسرقة حديد تسليح بكوبري مغلق في بورسعيد

كتب:

محمود بركات
12:14 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن قيام بعض الأشخاص بهدم جزء من أحد الكباري ببورسعيد وسرقة حديد التسليح والحواجز الحديدية.

وقال بيان للداخلية: «بالفحص تبين أن الكوبري المشار إليه تم إغلاقه منذ 3 سنوات لإنشاء كوبرى آخر بديل، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمود بركات