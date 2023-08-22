القبض على 4 متهمين بسرقة حديد تسليح بكوبري مغلق في بورسعيد

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن قيام بعض الأشخاص بهدم جزء من أحد الكباري ببورسعيد وسرقة حديد التسليح والحواجز الحديدية.

وقال بيان للداخلية: «بالفحص تبين أن الكوبري المشار إليه تم إغلاقه منذ 3 سنوات لإنشاء كوبرى آخر بديل، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.