محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد.. تصل لـ45 مئوية

أظهرت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس تسجيل عدد من محافظات الجمهورية، أعلى درجة حرارة اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن عددا من محافظات الجمهورية سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد ، ووصلت درجة الحرارة العظمى بها إلى 45 درجة مئوية، والمحسوسة 46 درجة.

مدن تسجل أعلى درجة حرارة

أوضح تقرير الأرصاد عن درجات الحرارة تسجبل محافظات الأقصر وأسوان: 45 درجة للعظمى والمحسوسة 46 درجة، وأبو سمبل وقنا: 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، وشلاتين والوادي الجديد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة، وسوهاج 41 درجة والمحسوسة42 درجة مئوية.

وسجلت شلاتين، أعلى درجات حرارة صغرى اليوم الأحد بـ31 درجة مئوية، تليها شرم الشيخ بـ30 درجة مئوية، وأسوان والغردقة وأبو رماد وسفاجا ومرسى علم وحلايب بـ29 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيم يلى تفاصيل درجات الحرارة على أنحاء البلاد:

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 33 - 25

العاصمة الإدارية 33 - 25

6 أكتوبر 34 - 24

بنهــــا 33 - 25

دمنهور 32 - 25

وادي النطرون 33 - 24

كفر الشيخ 32 - 24

المنصورة 33 - 25

الزقازيق 33 - 25

شبين الكوم 33 - 25

طنطا 32 - 24

دمياط 31 - 25

بورسعيد 31 - 25

الإسماعيلية 35 - 22

السويس 35 - 23

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 26

نخل 35 - 21

كاترين 35 - 18

الطور 36 - 28

طابا 36 - 25

شرم الشيخ 40 - 30

الإسكندرية 32 - 24

العلمين الجديدة 31 - 24

مطروح 32 - 24

السلوم 33 - 23

سيوة 37 - 21

رأس غارب 38 - 28

الغردقة 39 - 29

سفاجا 39 - 29

مرسى علم 40 - 29

شلاتين 42 - 31

حلايب 37 - 29

أبو رماد 38 - 29

رأس حدربة 38 - 28

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 37 - 24

أسيوط 38 - 24

سوهاج 41 - 26

قنا 44 - 27

الأقصر 45 - 28

أسوان 45 - 29

الوادي الجديد 42 - 25

أبوسمبل 44 - 28