كاترين تسجل أقل درجة حرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 33

أظهر تقرير هيئة الأرصاد الجوية تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أقل درجة حرارة فى البلاد اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى في العلمين سجلت 30 درجة مئوية وسجلت الصغرى بها 23 درجة مئوية، فيما سجلت دمياط وبورسعيد والعريش ورفح والإسكندرية ومطروح 31 درجة.

فيما تم تسجبل أقل درجة حرارة صغرى في كاترين وبلغت 18 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 21 درجة، وسيوة 21 درجة.

حالة الطقس اليوم السبت

و يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم السبت و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على المحافظات:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 24.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 24.

الإسماعيلية 35 22.

السويس 35 23.

العريش 31 24.

رفح 31 24.

رأس سدر 35 25.

نخل 35 21.

كاترين 34 18.

الطور 35 28.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 30.

الإسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 31 24.

السلوم 34 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 39 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 31.

حلايب 37 29 .

أبو رماد 38 29.

رأس حدربة 38 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 37 23.

سوهاج 40 26.

قنا 44 27.

الأقصر 44 27.

أسوان 45 29.

الوادي الجديد 41 25.

أبو سمبل 44 28.