مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم.. العظمى بها 31 مئوية

شهد طقس اليوم، تسجيل عدد من المحافظات أقل درجة حرارة في البلاد اليوم الإثنين، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وسجل عدد من محافظات الجمهورية، أقل درجات حرارة اليوم الثلاثاء، ووصلت درجة الحرارة العظمى بها 31 درجة.

وجاءت درجة الحرارة العظمى في محافظات العلمين ومطروح و دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، 31 درجة، والإسكندرية وكفر الشيخ ودمنهور 32 درجة.

فيما تم تسجيل أقل درجة حرارة صغرى في كاترين بمقدار 18 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 21 درجة، وسيوة 21 درجة، والسلوم 23 درجة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات الليل.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، على محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 33- 25.

- 6 أكتوبر 34- 24.

- بنها 33- 25.

- دمنهور 32- 25.

- وادي النطرون 33- 24.

- كفر الشيخ 32- 24.

- المنصورة 33- 25.

- الزقازيق 33- 25.

- شبين الكوم 33- 25.

- طنطا 32- 24.

- دمياط 31- 25.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 35- 22.

- السويس 34- 23.

- العريش 31- 24.

- رفح 31- 24.

- رأس سدر 36- 26.

- نخل 35- 21.

- كاترين 35- 18.

- الطور 34- 28.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30.

- الإسكندرية 32- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 31- 24.

- السلوم 34- 23.

- سيوة 36- 21.

- رأس غارب 37- 28.

- الغردقة 38- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 40- 29.

- شلاتين 42- 31.

- حلايب 37- 29.

- أبو رماد 38- 29.

- رأس حدربة 38- 28.

- الفيوم 36- 25.

- بني سويف 36- 24.

- المنيا 37- 24.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 41- 26.

- قنا 44- 27.

- الأقصر 44-27.

- أسوان 45- 28.

- الوادي الجديد 41- 25.

- أبو سمبل 44- 28.