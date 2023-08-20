قبل غلق تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات الشاغرة للعلمي والأدبي بجامعة السادات

يهتم الكثير من الطلاب من أبناء محافظة المنوفية، بمعرفة الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بجامعة مدينة السادات، للقسمين الأدبي والعلمي، رغبة في الالتحاق بها.

كليات جامعة السادات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بجامعة مدينة السادات، قبل ساعات من غلق باب التنسيق رسميا.

وشملت الكليات المتاحة للقسم العلمي ما يلي:

- طب بيطري مدينة السادات

- سياحة وفنادق مدينة السادات

- حقوق مدينة السادات

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

- تربية مدينة السادات

- تربية مدينة السادات رياضة

- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

- تربية رياضية بنات مدينة السادات

- تربية رياضية بنين مدينة السادات

- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

- تجارة مدينة السادات

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات

كليات القسم الأدبي في تنسيق المرحلة الثانية بجامعة السادات

كما تتوفر العديد من الكليات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، للقسم الأدبي كالتالي:

- سياحة وفنادق مدينة السادات

- حقوق مدينة السادات

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات

- تربية رياضية بنين مدينة السادات

- تربية رياضية بنات مدينة السادات

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات.