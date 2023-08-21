موعد إعلان تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الثانية.. ومؤشرات القبول

تستعد وزارة التعليم العالي خلال الساعات المقبلة لإعلان تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة المتقدمين في المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك بعد غلق باب التنسيق.

تنسيق الكليات 2023

وجاء المؤشرات الأولية لـ تنسيق الكليات2023 والكليات المتاحة علمي وأدبي، كالتالي:

مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية علوم ورياضة

كليات العلوم 82.43%

كليات التمريض 69.26%

كلية الزراعة 68.29%

كلية الطب البيطري 86.82%

كلية الحاسبات والمعلومات 87.07%

كلية الإعلام 68.04%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.41%

مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية

كلية حقوق جامعة الإسكندرية 63.90%

كلية آداب سوهاج 62.92%

كلية حقوق حلوان 62.92%

كلية آداب جامعة المنيا 62.92%

كلية السياحة والفنادق السادات 60%

كلية دار العلوم جامعة الفيوم 61.95%

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الكليات وذلك خلال الساعات المقبلة، وعبر الموقع الإلكتروني للتنسيق هنـــــا، وذلك بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن النتيجة ستعلن بعد قرابة 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين في المرحلة الثانية يبلغ عددهم نحو 337 ألف طالب وطالبة