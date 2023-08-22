«الأرصاد»: استقرار الطقس في معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، لافتةً إلى أنَّ نشاط الرياح اليوم قد يكون مثيرًا لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية نتيجة وجود سحب رعدية في السودان.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأضافت «منار غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنَّ درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، بينما قيمة الحرارة المحسوسة تتجاوز قيم الحرارة في الظل من 2 درجة إلى 3 درجات نتيجة لوجود رطوبة نشعر بها بشكل أكبر في فترات الظهيرة بسبب هدوء سرعات الرياح وسطوع لأشعة الشمس.

الحالة الجوية في فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «الطقس في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».