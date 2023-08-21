ما سبب تغير الأحوال الجوية من المعتدلة إلى تساقط الأمطار؟.. «الأرصاد» تجيب

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، من حيث انخفاض درجات الحرارة بعد الموجة الحارة على مختلف محافظات الجمهورية، إلا أن هناك بعض المحافظات التي شهدت سقوط أمطار رعدية.

وتؤدي الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، إلى نشاط الرياح على خليج السويس، ما يسبب تكون السحب على المرتفعات، خاصة على سانت كاترين، يصاحبها سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في الأودية، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

سقوط الأمطار مصاحبا لانخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية لا زالت مستمرة في التحسن، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية التي تمر بالبحر المتوسط معتدلة ومنخفضة في درجة الحرارة، ما يؤدي أحيانا إلى تساقط الأمطار في بعض المحافظات التي تتكون عليها السحب.

ويأتي ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، فضلا عن التأثر بامتداد المنخفض الجوي الكبير في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة، وذلك حسب ما أوضحته الدكتورة منار غانم في تصريحات سابقة لـ«الوطن».