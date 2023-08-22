بدء رابع أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. نحو وصرف وبلاغة

انطلقت، منذ قليل، أعمال رابع أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاني النحو والبلاغة لمدة ساعتين، فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان اللغة الأجنبية والصرف، على أن يستمر امتحان اللغة الأجنية لمدة 3 ساعات، بينما مدة امتحان الصرف ساعتين.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

وبدأت امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية السبت الماضي، وتستمر حتى يوم الاثنين 28 أغسطس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49 ألفا و693 طالبا وطالبة.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد المتقدمين للامتحانات من القسم الأدبي 33 ألفا و238 طالبا، ومن البنين 21 ألفا و107 طلاب، ومن الفتيات 12 ألفا و131 طالبا، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16 ألفا و455 طالبا.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية المشرفة على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية تحرص قبل بدء الامتحان على الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكدة أنها لم ترد إليها أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها، على مستوى جميع المناطق الأزهرية.