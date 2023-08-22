تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية.. يبدأ من 307.5 درجة
كتب:
إلهام الكردوسي
09:45 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق المرحلة الثانية 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجيدد 2023- 2024.
وتنشر «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية، على مستوى الجامعات المصرية بمختلف المحافظات، حيث جاءت كلية علوم بجامعة كفر الشيخ الأعلى بـ341 درجة، في حين الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم كان في جامعة كفر الشيخ بـ307.5 درجة.
تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية
وتضمن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية ما يلي:
علوم كفر الشيخ 341
علوم الزقازيق 341
علوم جنوب الوادي 340
علوم المنصورة 338.5
علوم الإسكندرية 337
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5
علوم طنطا 334
درجات تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية
كما تضمن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية ما يلي:
علوم بنها 333.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333
علوم بور سعيد 332
علوم عين شمس 331.5
علوم دمياط 331
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
علوم المنوفية بشبين الكوم 330
علوم العريش 330
علوم أسوان 330
علوم السويس 329.5
علوم الفيوم 329
علوم المنيا 329
علوم الوادي الجديد 328.5
علوم بني سويف 328
علوم حلوان 327.5
علوم بنات عين شمس 327
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5
ويمكن الاطلاع على تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية، وكذلك تنسيق باقى الكليات في مختلف الجامعات من هــنــا.