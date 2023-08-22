تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية.. يبدأ من 307.5 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجيدد 2023- 2024.

وتنشر «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية، على مستوى الجامعات المصرية بمختلف المحافظات، حيث جاءت كلية علوم بجامعة كفر الشيخ الأعلى بـ341 درجة، في حين الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم كان في جامعة كفر الشيخ بـ307.5 درجة.

تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية

وتضمن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية ما يلي:

علوم كفر الشيخ 341

علوم الزقازيق 341

علوم جنوب الوادي 340

علوم المنصورة 338.5

علوم الإسكندرية 337

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

علوم طنطا 334

درجات تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية

كما تضمن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية ما يلي:

علوم بنها 333.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333

علوم بور سعيد 332

علوم عين شمس 331.5

علوم دمياط 331

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 330

علوم العريش 330

علوم أسوان 330

علوم السويس 329.5

علوم الفيوم 329

علوم المنيا 329

علوم الوادي الجديد 328.5

علوم بني سويف 328

علوم حلوان 327.5

علوم بنات عين شمس 327

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5

ويمكن الاطلاع على تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية، وكذلك تنسيق باقى الكليات في مختلف الجامعات من هــنــا.