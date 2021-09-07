المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. شروط التسجيل والمميزات

يعد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق بمحافظة الشرقية، أحد أهم المسؤسسات العتعليمية المعنية بإعداد مهندس متخصص قادر على تلبية إحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقديم بحوث تطبيقية في إطار القيم والعادات المجتمعية.

وتسعى إدارة المعهد للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ونشر ثقافة الجودة وقيادة عملية التحسين المستمر للآداء بالمعهد بالمفهوم المؤسسي والأكاديمي وكسب ثقة المجتمع فى خريجي المعهد .

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. أقسام المعهد

يعمل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق بترخيص من وزارة التعليم العالي بناءً على قرار رقم 3825 لسنة 2012 بتاريخ 30/8/2012، ويضم المعهد الأقسام التالية: «قسم الهندسة المدنية: تشييد و بناء- قسم الهندسة الميكانيكية: هندسة صناعية- قسم الهندسة الكهربية: إلكترونيات و إتصالات»، و يقبل المعهد الحاصلين على «الثانوية العامة و الثانوية الأزهرية والثانوية الصناعية، نظام 3 و 5 سنوات، ومدارس مبارك كول».

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. مزايا الدراسة

ويقدم المعهد المزايا التالية: «تأجيل التجنيد ودفع المصروفات على دفعتين ووجود عيادة طبية مجهزة على مستوى عالي وممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وقاعات ومعامل كمبيوتر مكيفة ومجهزة بالإنترنت وورش عمل».

ويحق لخريجي المعهد الإشتراك بعضوية نقابة المهندسين وفق بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس والزقازيق لتبادل الخبرات والكفاءات العلمية، كما يتيح المعهد تدريب الطلاب في إحدى الشركات الآتية: «شركة المقاولون العرب، شركة حسن علام، الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، شركة ABB للكهرباء، الشركة المصرية للإتصالات، شركات توزيع الكهرباء، الشركة المصرية لخدمات تكنولوجيا المعلومات، فرع الزقازيق».

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. شروط التسجيل

على الطالب بمجرد ترشحه للقبول بالمعهد سرعة الحضور لشئون الطلاب بالمعهد وإحضار:

1- استمارة الثانوية العامة أو الدبلوم

2- شهادة الميلاد

3- صورة بطاقة الرقم القومي

4- نموذج 2 جند ( للذكور )

5- عدد (6) صور شخصية حديثة

6- بطاقة الترشيح للمعهد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. نظام الساعات المعتمدة

الحد الأقصى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح للطالب بالتسجيل لها في أي فصل دراسي هو 21 ساعة والحد الأدنى 12 ساعة معتمدة، وبالنسبة للفصل الصيفي يكون التسجيل فيه بحد أقصى مقررين، ويتم ذلك بمعاونة مرشد أكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس لمعاونة الطالب في وضع خطة الدراسة التي تتفق ومستواه ورغباته فى كل فصل دراسي.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. عنوان المعهد

الزقازيق - نهاية الكوبري العلوي - ميدان الزراعة - أمام الشرطة العسكرية - طريق أبو حماد.

المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بالزقازيق.. رقم التليفون

1000034855