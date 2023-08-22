«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة «دور ثان»

قال مصدر مسئول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان الاقتصاد الدور الثاني 2023، عبر جروبات الغش، والتي قيل إنَّها تخص الامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية.

التعليم تحقق في أسئلة الاقتصاد المزعومة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في حالة التحقق والتأكّد من صحة الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان الاقتصاد الدور الثاني سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين، وعلى كل من حاول تصوير ورق الأسئلة أو نشره علي جروبات الغش.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني، تداولت عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان الاقتصاد الثانوية العامة الدور الثاني 2023، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، بعد الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات.