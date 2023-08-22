رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. سجل بياناتك واعرف كليتك فورا

خصصت وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابطا إلكترونيا للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حتى يتمكن الطلاب من معرفة الكليات أو المعاهد التي جرى ترشيحها لهم وفق مجموعهم.

وتقرر قبول الطلاب بالشعبة العلمية في تلك المرحلة بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

وفي السطور التالية، نعرض رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، لكي يعرف الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ما تم ترشيحهم له والكليات التي سيقدمون عليها في العام الدراسي الجديد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الضغط هنا.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، بدءًا من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، ولمدة 5 أيام وانتهت يوم الأحد الماضي الموافق 20 أغسطس بعد مد الفترة ليوم إضافي حيث كان مقرر انتهاء التقديم يوم السبت الموافق 19 من نفس الشهر.