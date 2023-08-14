أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، الذي تضمن تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، وذلك لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الأولى في التنسيق.

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

ووفقا لنتيجة التنسيق للمرحلة الأولى، فإنّ تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية هي 354 درجة بنسبة 86.4%.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، مشيرا إلى وجود أماكن شاغرة للمرحلة الثانية في كليات طب بيطري والعلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات.

وأكد أنّ غدا الثلاثاء 15-8-2023، سيكون أول أيام تنسيق المرحلة الثانية 2023، على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في معامل التنسيق بكليات الجامعات.