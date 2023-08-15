توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي.. تسجيل الرغبات مستمر حتى السبت

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية أمام 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان النتائج أمس في مؤتمر صحفي، حيث يستمر التقديم حتى السبت المقبل، وفقا لما كشفته الوزارة في بيان.

ومع بدء التقديم وترتيب الرغبات، نعرض فيما يلي توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، وفق المؤشرات الأوللية وليست النهائية التي ستعلنها الوزارة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

وقبل توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تنسيق المرحلة الثانية، بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

وتستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، وفق المؤشرات الأولية وليست النهائية، كما يلي.

كلية حقوق جامعة الإسكندرية 63.90%

كلية آداب سوهاج 62.92%

كلية حقوق حلوان 62.92%

كلية السياحة والفنادق السادات 60%

كلية دار العلوم جامعة الفيوم 61.95%

كلية آداب جامعة المنيا 62.92%