نتيجة تنسيق كليات التربية الرياضية المرحلة الثانية في جميع المحافظات

حددت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات تربية والتربية الرياضية في المرحلة الثانية للشعبة العلمية، بعد انتهاء مرحلة التنسيق الثانية يوم الأحد الماضي 20 أغسطس، والتي استمرت لمدة 6 أيام بداية من الثلاثاء 15 أغسطس الجاري.

نتيجة تنسيق كليات تربية والتربية الرياضية في المرحلة الثانية للشعبة العلمية

ويستعرض التقرير تنسيق كليات تربية للشعبة العلمية في المرحلة الثانية 2023 للتنسيق وجاء كالتالي:

تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي 2023

شعبة علمي علوم:

- تربية الزقازيق 313.5

- تربية بورسعيد 274.0

- تربية بنها 304

- تربية طنطا 302.5

- تربية المنوفية شبين الكوم 301

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301

- تربية الإسكندرية 300.5

- تربية كفر الشيخ 298.5

- تربية دمنهور 298.5

- تربية عين شمس 296

- تربية مطروح 295.5

- تربية السويس 295

- تربية دمياط 294

- تربية مدينة السادات 293

- تربية جنوب الوادي الغردقه 289

- تربية القيوم 288.5

- تربية المنيا 288

- تربية بنات عين شمس 287.5

- تربية حلوان 287

- تربية العريش 284.5

- تربية أسيوط 284

- تربية جنوب الوادي 283.5

- تربية سوهاج 283

- تربية الوادي الجديد 283

شعبة علمي رياضة

- تربية عين شمس لعلمي رياضة 277.5

- تربية الزقازيق رياضة 276

- تربية الإسكندرية رياضة 275

- تربية بورسعيد رياضة 273.5

- تربية مطروح رياضة 251.5

- تربية حلوان رياضة 272.5

- تربية طنطا رياضة 272.5

- تربية المنصورة رياضة 268

- تربية بنها رياضة 267

- تربية القيوم رياضة 266.5

- تربية دمنهور رياضة 266.5

- تربية كفر الشيخ رياضة 261.5

- تربية دمياط رياضة 260

- تربية مدينة السادات رياضة 256.5

- تربية السويس رياضة 256