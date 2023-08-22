نتيجة تنسيق كلية تربية عام 2023.. اعرف الدرجات في جميع الجامعات

نتيجة تنسيق كلية تربية عام 2023 أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، موضحة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

نتيجة تنسيق كلية تربية عام 2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تربية عام 2023 بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية بشعبتيها العلمية والأدبية كالتالي:

كلية تربية الزقازيق 313.5 درجة

كلية تربية المنصورة 311.5 درجة

كلية تربية بورسعيد 305.0 درجة

كلية تربية بنها 304.0 درجة

كلية تربية طنطا 302.5 درجة

كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5 درجة

كلية تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301.0 درجة

كلية تربية الإسكندرية 300.5 درجة

كلية تربية كفر الشيخ 298.5 درجة

كلية تربية دمنهور 298.5 درجة

درجات نتيجة تنسيق كلية تربية عام 2023

وتضمنت نتيجة تنسيق كلية تربية عام 2023 ما يلي:

كلية تربية عين شمس 296.0 درجة

كلية تربية مطروح 295.5 درجة

كلية تربية السويس 295.0 درجة

كلية تربية دمياط 294.0 درجة

كلية تربية مدينة السادات 293.0 درجة

كلية تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.0 درجة

كلية تربية الفيوم 288.5 درجة

كلية تربية المنيا 288.5 درجة

كلية تربية أسوان 288.0 درجة

كلية تربية بنات عين شمس 287.5 درجة

كلية تربية حلوان 287.0 درجة

كلية تربية بني سويف 284.5 درجة

كلية تربية العريش 284.5 درجة

كلية تربية أسيوط 284.0 درجة

كلية تربية جنوب الوادي 283.5 درجة

كلية تربية سوهاج 283.0 درجة

كلية تربية الوادي الجديد 283.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283.0 درجة

كلية تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281.0 درجة

كلية تربية عين شمس رياضة 277.5 درجة

كلية تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276.0 درجة

كلية تربية الزقازيق رياضة 276.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275.0 درجة

كلية تربية الإسكندرية رياضة 275.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 274.0 درجة

كلية تربية بور سعيد رياضة 273.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273.0 درجة

كلية تربية حلوان رياضة 272.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5 درجة

كلية تربية طنطا رياضة 272.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271.0 درجة

كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5 درجة

كلية تربية طفولة مبكرة بورسعيد 269.5 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5 درجة

كلية تربية طفولة مبكرة المنصورة 269.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269.0 درجة

كلية تربية المنصورة رياضة 268.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268.0 درجة

كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية 268.0 درجة

كلية تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5 درجة

كلية تربية بنها رياضة 267.0 درجة

كلية تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267.0 درجة

كلية تربية الفيوم رياضة 266.5 درجة

كلية تربية دمنهور رياضة 266.5 درجة

كلية تربية (طفولة) طنطا 265.0 درجة

ويمكن الاطلاع على نتيجة التنسيق لجميع الجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.