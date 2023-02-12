حالات وشروط الجمع بين معاشين والفئات المستحقة بنص قانون التأمينات

المواطن الذي يحصل على معاش واحد لا يمكنه الحصول على معاش شخص آخر، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ولكن تتواجد بعض الحالات التي يُستثنى فيها الفرد من الحصول على أكثر من معاش في نفس الوقت، ومن أبرز التساؤلات التي تدور بين جموع المواطنين، حالات الجمع بين معاشين، وما هي الفئات المستحقة والشروط الواجب توافرها للحصول على أكثر من معاش في آن واحد؟

وتستعرض«الوطن» استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، حالات وشروط الجمع بين معاشين، وما هي الفئات المستحقة، وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، خلال السطور الآتية.

المستحقين لحالات الجمع بين معاشين

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يُقصد بالمستحقين «الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين والإخوة والأخوات» الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

حالات وشروط الجمع بين معاشين والفئات المستحقة

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، حالات الجمع بين معاشين والفئات المستحقة والشروط، وهي على النحو الآتي:

- المرأة الأرملة تستطيع الحصول على المعاش الخاص بها والمستحق عن زوجها في نفس الوقت دون حدود، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له والمستحق في نفس الوقت عن الزوجة دون حدود، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

أولوية استحقاق المعاش

ووفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية فإن، أولوية استحقاق المعاش كالآتي:

- المعاش المستحق عن نفسه، أو عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، أو عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

- إذا كانت المعاشات مستحقة عـن مـؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة، فإنه يستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.