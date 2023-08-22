75 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» لـ أحمد فهمي خلال يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي يُعرض في دور العرض السينمائي منذ 8 أسابيع تقريبًا، حيث لازال يحتفظ بمركز جيد في شباك التذاكر بين الأفلام المُنافسة.

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، حقق أمس الاثنين، نحو 75 ألف جنيهًا في يوم واحد، ليحتل المركز السادس في شباك التذاكر، بين الأفلام المنافسة، ليقترب إجمالي من حققه على مدار الشهرين الماضيين، نحو 32 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأُس أُس، ورحاب الجمل، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ومن النجوم ضيوف شرف الفيلم مي عمر وريم مصطفى وعمرو يوسف وأكرم حسني.

وتدور أحداث الفيلم، حول عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.