10 معلومات عن معهد فني تمريض 2023 .. اعرف الاختبارات المطلوب اجتيازها

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال بيان لها، الحد الأدني للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية، بالنسبة لمعهد فني تمريض 2023.

وجاء تنسيق معهد فني تمريض الإسكندرية: 307 درجات بنسبة 74.87%.

- معهد فني تمريض القاهرة: 246 درجة بنسبة 60%.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» 10 معلومات عن معهد فني تمريض 2023:

1- مدة الدراسة في معهد فني تمريض عامين و6 أشهر تدريب (الأمتياز) مع توفير الإقامة بالمجان خلال فترة الأمتياز.

2- يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة حال تفوقه.

3- يوجد فرصة عمل من أول يوم تخرج.

4- يتيح للطالب خلال العامين التقدم للسكن بمدن الجامعة.

5- مصاريف معهد فني تمريض بالنسبة للمعاهد الحكومية تبدأ من 1000 جنيه في السنة، أما بالنسبة للمعاهد الخاصة بالتمريض فمصروفاتها تبدأ من 2000 جنيه .

6- يمكن لمن يلتحق بمعهد فني تمريض استكمال دراسته للحصول على درجة دبلوم التمريض أو الماجيستير في علوم التمريض وكذلك الدكتوراه.

7- تمنح درجة الماجيستير في أحد التخصصات التالية: تمريض باطني وجراحي.

8- يبدأ راتب خريج معهد فني صحي بالمستشفيات بعد تخرجه من 2700 جنيه كحد أدنى، ويصل إلى 9 آلاف جنيه شهريًا بعد سنوات من العمل.

9- المواد التي تُدرس في معهد فني تمريض، فضلا عن تدريبات عملية في مجال علوم التمريض (الجزء العملي).

مادة العلوم الطبية.

مادة العلوم الإنسانية.

مادة العلوم التمريضية الجزء النظري.

10- يتم عمل اختبار قدرات للقبول في معهد فني تمريض 2023 ويشمل مقابلة شخصية عليها 25 درجة تقيس المقابلة عدة جوانب وهي المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية وشروط النجاح هي حصول الطالب على نسبة 60% من اجمالي درجات الاختبار، كما تشمل اختبار معرفي يتكون من 75 سؤالًا وهي أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة صواب وخطأ.