أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق معهد فني صحي بورسعيد 2023، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق معهد فني صحي بورسعيد 2023

نتيجة تنسيق معهد فني صحي بورسعيد 2023 جاءت ضمن بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول 333.6 درجة.

ويحرص الطلاب على التقديم في المعهد الفني الصحي لأنه يؤهل لوظيفة بالمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويتبع المعهد الفني الصحي الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، والتي تتبع بدورها الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويقع المعهد الفني الصحي في شارع عبدالهادي الحديدي، بجوار مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.

شروط القبول في المعهد الفني الصحي ببورسعيد

جاءت شروط القبول في المعهد الفني الصحي في بورسعيد كالتالي:

1- أن يكون الطالب حاصل على المجموع المُقرر من قبل مكتب تنسيق بالثانوية العامة أو ما يعادلها من دبلوم صناعي أو تجاري.

2- ألا يقل سن الطالب عند الدراسة في أول أكتوبر المقبل عن 16 سنة وألا يزيد عن 22 سنة.

3- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي يقرها المعهد وأن يكون الطالب متفرغا للدراسة فيه.