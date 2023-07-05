الكليات المتاحة بعد معهد فني صحي لطلاب الشهادات 2023

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، حيث يشمل التنسيق شهادات الثانوية العامة و ما يعادلها من شهادات، ككيفية الالتحاق بالكليات المتاحة بعد معهد فني صحي 2023 وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

الكليات المتاحة بعد معهد فني صحي2023

وعن الكليات المتاحة بعد معهد فني صحي 2023 لمختلف الشهادات، ووفقا لقواعد تنظيم الجامعات، وأنها ستكون متاحة مع تنسيق الجامعات خلال فترة المعادلة و تتمثل في كليات التمريض وكلية العلوم الصحية التطبيقية المتاحة بعدد من الجامعات، وكشفت مصادر أنه لم يتم إتاحة موعد المعادلات والتقدم لها، وأن المجلس سيقرها خلال الفترة المقبلة.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات أنه من المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي خلال الأيام القليلة المقبلة استقبال طلاب الشهادات المختلفة للإجابة عن كافة استفساراتهم بشأن التنسيق.