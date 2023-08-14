معهد فني صحي امبابة.. مرحلة ثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العام المصرية، موضحا الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023، للشعبتين العلمية «علوم ورياضة»، سواء في الكليات أو المعاهد المختلفة، ومنها معهد فني صحي امبابة.

تنسيق معهد فني صحي امبابة لطلاب الشعبتين

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لتقرير صادر عنها، أنّ المعاهد الفنية الصحية تقبل طلاب الشعبتين العلمي والأدبي، كمعهد فني صحي امبابة، مضيفة أنّ نتائج التنسيق سيتم الكشف عنها منتصف الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت وزارة التعليم العالي، أنّ تنسيق المرحلة الثانية 2023 يبدأ من الغد، ولمدة 5 أيام، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.