وظائف برواتب مجزية في القاهرة.. اعرف الشروط والمميزات

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في الإعلان عن العديد من فرص العمل في مختلف الشركات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للشباب، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل فرص عمل ووظائف متاحة في إحدى الشركات الخاصة.

فرص عمل في القاهرة

وتطلب الشركة، للتعيين شغل الوظائف الآتية:

1. موظف متعدد المهام «كاشير– استلامات- منسق ممرات».

2. موظف أمن.

3. شيف أجبان «ثلاجة».

4. محضر طلبات.

أماكن العمل:

يمكن التقديم في فرص العمل المعلن عنها في مدينتي بدر وأكتوبر

متطلبات الوظيفة

- مؤهل متوسط على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- التقديم متاح أمام الذكور والإناث.

- موقف واضح للتجنيد بالنسبة للذكور.

مميزات الوظائف المعلنة

- الحصول على رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي (عائلي).

- تأمين إجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف وفرص العمل المعلن عنها، يمكن ملء الاستمارة وكتابة البيانات المطلوبة من خلال الضغط هنا، ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر.