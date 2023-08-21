وظائف متنوعة بمحافظة أسوان.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بقطاع السياحة في محافظة أسوان، تشمل وظائف متعلقة بالعمل في مجال السياحة، وتوضح «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة في مجال السياحة بمحافظة أسوان على النحو التالي:

وظائف شاغرة

- مسؤولين علاقات عامة.

- موظف استقبال.

- موظفين في مجال الموارد البشرية.

- مسؤولين عن الحجوزات في الفنادق.

- سكرتارية.

- تسويق ومبيعات.

- موظفين بقسم الأغذية والمشروبات.

- موظفين بقسم الغرف والهندسة والصيانة والأمن.

- أمين مخزن وعامل مخازن.

- مراقب جودة.

- سائقين.

كما تتوفر وظائف بالمجالات التالية :

- خدمات أمنية.

- دعاية وإعلان.

- خدمات معاونة.

- خدمات إدارية.

- خدمات طبية.

- خدمات فندقية.

- مطاعم وكافيهات.

- التشيد والبناء.

- الصناعات الخشبية والأثاث.

- الصناعات الكهربائية والإلكترونية.

- التسويق والمبيعات.

- الصناعات الجلدية.

- الصناعات البلاستيكية.

- صناعات الحديد والمعادن.

- الصناعات الدوائية.

- خدمات صيد والمراكب.

- صيانة السيارات.

شروط القبول في الوظائف

- فرص العمل متاحة للذكور والإناث.

- مؤهل على أو متوسط أو فوق متوسط.

- خبرة للعمل في مجال السياحة.

- إجادة لغة أجنبية كالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها.

كيفية التقديم للوظائف

وتتولى مديرية التربية والتعليم في أسوان، استقبال أوراق التقديم وذلك بالمقر الرئيسى لمكتب وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الثانوية الصناعية بنات ويمكن التقدم للوظيفة عبر الرابط التالي.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPOny9SqUhu2SxndKDGfFBH1OZ0cNXTS-E500LVTf2oZlNA/viewform?pli=1